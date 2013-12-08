Создание шаблона WP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок123 просмотра

Добрый день.

Имеется верстка сайта (главная+ три внутренних)

нужно посадить на Wordpress

оставляйте ваши предложения

WordPress
11 лет назад
AlexMiller
Миллер 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

JohnDaniels
Илья 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$50
1 день
Все сделано аккуратно и вовремя. Спасибо.
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. С удовольствием продолжу сотрудничество с Алексеем.

Заявки фрилансеров

JohnDaniels
Илья 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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