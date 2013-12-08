Необходим сайт разработанный на 1С Битриксе. Дизайн предоставим кандидату, после оценки проекта. То есть на данный момент дизайн только начали разрабатывать. Какая редакция подойдет под данный проект и сколько она будет стоить? Приложил схему главной ...
Создание шаблона WP
Добрый день.
Имеется верстка сайта (главная+ три внутренних)
нужно посадить на Wordpress
оставляйте ваши предложения
Выбранный исполнитель
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