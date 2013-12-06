Убрать защиту паролем папки administrator(joomla)

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Закрыт5 заявок136 просмотров

Убрать защиту паролем папки administrator(joomla). В админке всё работает, могу ходить по всем разделам, но когда пытаюсь сохранить какое-то изменение, кидает на пустую страницу /administrator/index.php

Joomla
11 лет назад
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Андрей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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