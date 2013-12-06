Вывести блоки на Wordpress

Нужно вывести блоки в 3 колонии но чтобы была возможность посту встать размером в 2 колонки.

Предусмотреть возможность того, что подряд будут идти две новости размера 2/3 и между ними автоматически будет вставляться одна узкая статья 1/3, с более ранним сроком написания.