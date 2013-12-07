Wordpress AJAX-сортировка в Мозилле

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Всем доброго дня!

Установлен плагин AJAX Product Filter, в браузере Мозилле и ИЕ почему-то при выборе параметров ничего не меняется(

В Хроме все работает.

Нужно разобраться в проблемке.

AJAXWordPress
11 лет назад
And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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