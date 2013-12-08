Требуются веб-мастера

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки167 просмотров

Веб-студии для постоянного сотрудничества требуются программисты с опытом создания интернет-магазинов и сайтов (желательно знание Simpla и Image cms и другое), с умением верстать.

Требования: предоставление ссылок на выполненные работы, надежность, присутствие на связи, выдерживание сроков, умение работать в команде.

Предпочтительный возраст - от 25 лет.

11 лет назад
tira2012
Анна 
44 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров