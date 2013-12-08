Поменять в предложенной мной достаточно простой cms - FCKeditor, на более современную ( последнюю) версию ) - CKeditor.
Требуются веб-мастера
Веб-студии для постоянного сотрудничества требуются программисты с опытом создания интернет-магазинов и сайтов (желательно знание Simpla и Image cms и другое), с умением верстать.
Требования: предоставление ссылок на выполненные работы, надежность, присутствие на связи, выдерживание сроков, умение работать в команде.
Предпочтительный возраст - от 25 лет.
Заявки фрилансеров
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