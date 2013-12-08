Работы на джумле. Установка шаблона и т.д

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок216 просмотров

Движок джумла.

Нужно установить шаблон квик старт .

Нужно сделать на сайте календарь беременности + тесты для женщин. Установить модуль опросов.

Joomla
11 лет назад
milkashokolad74
Карина 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров