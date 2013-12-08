Vitrtuemart настройка корзины и почты

Проблема:

сайт на joomla+virtuemart. www.mcm-shop.ru

Не работает корзина. Уведомления о заказе не приходят на почту.

В админке появляются ошибки "При отправке письма c регистрационными данными пользователя произошла ошибка: Не удалось вызвать функцию mail. Пользователь, для которого отправлялось письмо: oveshaleks"

Что требуется:

1. Настроить кнопку "Купить" (сейчас она работает в режиме каталога)

2. Настроить кнопку "Заказ в 1 клик"

3. Чтобы при офомлении заказа вышеуказанными двумя способами приходили уведомления мне на почту

4. "Задать вопрос по этому товару" - тоже не приходит ничего на почту

5. Если получится в шапке сайта есть форма "обратный звонок" - не рабоатет

Жду Ваших предложений