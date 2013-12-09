Доработка сайт на NetCat

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки124 просмотра

Добрый день

Требуется внести правки:

1. Исправить фон на белый, на главной изменить иконки.

2. В форме запроса, сделать так, чтобы при выборе товара появлялась всплывающая форма заказа.

Буду общаться с разработчиком, кто может говорить через скайп.

Тестовый домен в приложении.

11 лет назад
Webincom
Денис 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров