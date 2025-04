Портфолио ruby on rails (не могу вносить фото)

Добрый день!

1.Сайт на cms ruby on rails. В админке не могу вносить проекты и фото в портфолио.

Выдает ошибку: We're sorry, but something went wrong.

2. оптимизации кода проекта

От службы поддержки получила такое письмо:

"При осмотре вашего сайта была выявлена небольшая небрежность в коде вашего

проекта, которая довольно сильно снижает производительность вашего сайта и

создаёт повышенную нагрузку на сервер.

У вас статичная информация (изображения) - обрабатываются/отдаются скриптами

в коде вашего проекта, вместо отдачи их веб-сервером, что создаёт дополнительную

нагрузку на сервер. Обратитесь к разработчику вашего сайта для исправления данной

ошибки и оптимизации кода вашего проекта"