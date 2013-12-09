Ищу разработчика в команду. Со знанием и опытом работы в популярных сms, а также с отличным знанием верстки. Вы должны уметь делать адаптивную валидную верстку и интегрировать ее в сms. Чаще всего работаем с ...
Портфолио ruby on rails (не могу вносить фото)
Добрый день!
1.Сайт на cms ruby on rails. В админке не могу вносить проекты и фото в портфолио.
Выдает ошибку: We're sorry, but something went wrong.
2. оптимизации кода проекта
От службы поддержки получила такое письмо:
"При осмотре вашего сайта была выявлена небольшая небрежность в коде вашего
проекта, которая довольно сильно снижает производительность вашего сайта и
создаёт повышенную нагрузку на сервер.
У вас статичная информация (изображения) - обрабатываются/отдаются скриптами
в коде вашего проекта, вместо отдачи их веб-сервером, что создаёт дополнительную
нагрузку на сервер. Обратитесь к разработчику вашего сайта для исправления данной
ошибки и оптимизации кода вашего проекта"
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