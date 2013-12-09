Проблема: сайт на joomla+virtuemart. www.mcm-shop.ru Не работает корзина. Уведомления о заказе не приходят на почту. В админке появляются ошибки "При отправке письма c регистрационными данными пользователя произошла ошибка: ...
Программирование магазина Битрикс
Приветствую. Необходимо собрать интернет магазин на Битрикс.
Подробное ТЗ http://rghost.ru/50830140
Заявки фрилансеров
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