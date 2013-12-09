Программирование магазина Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок114 просмотров

Приветствую. Необходимо собрать интернет магазин на Битрикс.

Подробное ТЗ http://rghost.ru/50830140

11 лет назад
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Виктор 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров