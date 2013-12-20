Доработать сайт на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки148 просмотров

Есть сайт http://israelland.ru

Необходимо внести изменения в существующий сайт, а так же внедрить новый функционал в системе управления сайтом и добавить две новые страницы. Все необходимые изменения описаны в тех задании (прилагается). Имеется дизайн двух разработанных новых страниц (прилагается). Файлы дизайна PSD и всю дополнительную информацию вышлю исполнителю работы. Все нюансы можно будет обсудить в переписке.

Сообщите, пожалуста, стоимость и сроки работы.

Спасибо!

Joomla
11 лет назад
krameral
52 года
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

alae_del
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
114 отзывов(-1)
11 лет назад
$100
7 дней
Александр, большое Вам спасибо! Вся работа выполнена качественно и в срок. Как всегда, хочется отметить Вашу пунктуальность и ответственность. Еще раз, спасибо!
Как всегда все четко. Оплата вовремя. Вопросы только по делу.

Заявки фрилансеров

alae_del
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
114 отзывов(-1)
11 лет назад