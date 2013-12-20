Доработать сайт на Joomla

Есть сайт http://israelland.ru

Необходимо внести изменения в существующий сайт, а так же внедрить новый функционал в системе управления сайтом и добавить две новые страницы. Все необходимые изменения описаны в тех задании (прилагается). Имеется дизайн двух разработанных новых страниц (прилагается). Файлы дизайна PSD и всю дополнительную информацию вышлю исполнителю работы. Все нюансы можно будет обсудить в переписке.

Сообщите, пожалуста, стоимость и сроки работы.

Спасибо!