Верстка OpenCart

Нужно сверстать и запрограммировать на Друпал 7 информационный ресурс для фотографов. Дизайн будет разрабатывается и будет предоставлен исполнителю. Хочу определиться с программистом, который будет смотреть и корректировать макеты на стадии создания дизайнером. Так как часто ...