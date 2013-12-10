Нужен знающий человек по цмс CMS Contao, требуется: доделать уже имеющийся проект на этой цмс, переверстать дизайн (новый) доделать основной функционал (внедрить новые алгоритмы обработки данных). Работа срочная, сразу скайп и цену.
Натянуть html шаблон на WordPress
Нужно натянуть html шаблон (не установить тему на вордпресс а именно натянуть html)
Жду ваших предложений
вопросы в лс
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