Натянуть html шаблон на WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок182 просмотра

Нужно натянуть html шаблон (не установить тему на вордпресс а именно натянуть html)

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вопросы в лс

HTMLWordPress
11 лет назад
dr__gonzo
Дмитрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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