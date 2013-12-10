Доработка проекта на CMS Contao

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Нужен знающий человек по цмс CMS Contao, требуется: доделать уже имеющийся проект на этой цмс, переверстать дизайн (новый) доделать основной функционал (внедрить новые алгоритмы обработки данных). Работа срочная, сразу скайп и цену.

11 лет назад
erot
46 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 отзывов(-1)

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