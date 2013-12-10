Не работает админка в вебасисте

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Закрыт4 заявки158 просмотров

сайт на вебасисте , после переноса на новый хостинг - перестала работать админка, надо бы разобраться в чем дело. Все доступы - есть.

11 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров