Одеть Drupal-шаблон, настройка модулей

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок145 просмотров

Дано: хостинг, установленный чистый Drupal 7.24 версии (русифицированный), есть купленный желаемый шаблон.

Надо: установить недостающие модули (согласно исходному варианту шаблона), натянуть шаблон до состояния "вот как на картинке" (в идеале "вот как по ссылке") (картинка в аттаче).

Необходимые к настройке и установке модули:

- слайдшоу

- фотогалерея

- форум

Drupal
11 лет назад
chernousmd
Дарья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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