Есть макет Html нужно сверстать на нем тему OpenCart Пишите предложения по цене и срокам, сразу скажу без предоплаты, можно БС
Одеть Drupal-шаблон, настройка модулей
Дано: хостинг, установленный чистый Drupal 7.24 версии (русифицированный), есть купленный желаемый шаблон.
Надо: установить недостающие модули (согласно исходному варианту шаблона), натянуть шаблон до состояния "вот как на картинке" (в идеале "вот как по ссылке") (картинка в аттаче).
Необходимые к настройке и установке модули:
- слайдшоу
- фотогалерея
- форум
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