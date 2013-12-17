Перенести статьи WP

Есть старый архив статей: http://moto-116.ru/article/

Требуется забить все статьи с фотографиями на сайт (На WordPress).

К каждой статье указать:

Авторство (ссылка на профиль на форуме, или почта) и ссылку с обсуждением на форуме, дату выхода статьи - все данные есть в исходниках.

Пример: http://moto-116.ru/?p=107

Прошу выставлять адекватные цены, потому как работа не сложная, но нудная.

Оплата Яндекс деньги или перевод на карту СБ.

Никакой лички.

Предпочтение нижкой цене. Если цена не устроит, то сделаем сами.