Перенести статьи WP

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Завершен3 заявки169 просмотров

Есть старый архив статей: http://moto-116.ru/article/

Требуется забить все статьи с фотографиями на сайт (На WordPress).

К каждой статье указать:

Авторство (ссылка на профиль на форуме, или почта) и ссылку с обсуждением на форуме, дату выхода статьи - все данные есть в исходниках.

Пример: http://moto-116.ru/?p=107

Прошу выставлять адекватные цены, потому как работа не сложная, но нудная.

Оплата Яндекс деньги или перевод на карту СБ.

Никакой лички.

Предпочтение нижкой цене. Если цена не устроит, то сделаем сами.

WordPress
11 лет назад
Vlad-on
Влад 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

teddy_
Алла 
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
11 лет назад
$20
2 дня
Быстро, качественно, в срок. Абсолютно никаких не нужных вопросов. Получила ТЗ, выполнила, получила расчет. Наверное никогда еще такого "самостоятельного" проекта не было. Большое спасибо.
Чёткое и подробное задание, быстрая оплата и приятное общение)

Заявки фрилансеров

teddy_
Алла 
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
11 лет назад