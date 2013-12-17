Хорошо знающий WebAsyst Shop Script Для текущих мелких задач, и возможно длительного сотрудничества. Если вы из СПб - дополнительный плюс.
Перенести статьи WP
Есть старый архив статей: http://moto-116.ru/article/
Требуется забить все статьи с фотографиями на сайт (На WordPress).
К каждой статье указать:
Авторство (ссылка на профиль на форуме, или почта) и ссылку с обсуждением на форуме, дату выхода статьи - все данные есть в исходниках.
Пример: http://moto-116.ru/?p=107
Прошу выставлять адекватные цены, потому как работа не сложная, но нудная.
Оплата Яндекс деньги или перевод на карту СБ.
Никакой лички.
Предпочтение нижкой цене. Если цена не устроит, то сделаем сами.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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