Создание сайта на drupal 7

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок143 просмотра

Темезировать в соответствии с макетами (вложение) и создать необходимый функционал, произвести настройки "движка". Оперативно исправить замечания, если они возникнут.

Drupal
11 лет назад
sereg777
Сергей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

init90
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$180
7 дней
Отлично справился с работой. Рекомендую!
Отличный заказчик. Четкое задание, своевременная оплата. Спасибо Сергею за предоставленную работу!

Заявки фрилансеров

init90
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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