Перенос сайта

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Закрыт9 заявок132 просмотра

Есть файлы сайта и база данных . Нужно поставить на хостинг . Нужен человек ,который хорошо разбирается в MySQL . Сайт самопис

MySQL
11 лет назад
sonysony
Назаров 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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