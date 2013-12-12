Настроить сайт на WordPress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок135 просмотров

Настроить для сайта тему http://pwtthemes.com/demo/hannari/

Поменять местами блоки.

Тема уже залита, но не отображается как нужно.

Цена до 300руб

WordPress
11 лет назад
Argo_com
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров