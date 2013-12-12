Нужно сверстать и поставить шаблон на ShopScript. Макет и описание во вложении. Интересует цена, сроки. Только ответственным фрилансерам.
Внести правки на сайте wordpress
Внести правки на сайте wordpress. Изменить шапку сайта, поменять картинки на слайдере, и переделать подвал.
Исходник PSD с изменениями дам. Нужно сделать сейчас в течении часа.
Заявки фрилансеров
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