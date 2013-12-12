Внести правки на сайте wordpress

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Закрыт3 заявки159 просмотров

Внести правки на сайте wordpress. Изменить шапку сайта, поменять картинки на слайдере, и переделать подвал.

Исходник PSD с изменениями дам. Нужно сделать сейчас в течении часа.

WordPress
11 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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