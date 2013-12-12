Сделать авто рассылку новостей с сайта bitrix

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки187 просмотров

На сайте на cms bitrix есть страницы с новостями, которые постоянно добавляются.

1. на них нужно добавить кнопку "подписаться на новости".

2. при нажатии на кнопку - должна открываться форма (введите имя и дрес), сделать форму

3. данные из формы уходят в базу по которой происходит потом рассылка

4. При добавлении новости ее содержание автоматически уходит на почту подписчиков без участия человека

5. Письмо, которое уходит подписчикам должно быть оформлено в стиле сайта, те должен быть шаблон, в котором меняется только текст новости и звголовок + в нем должна быть ссылка на страницу с новостью на сайте.

Вопрос:

Реально ли сделать и сколько будет стоить?

11 лет назад
pizant
35 лет
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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