Нужно сделать сайт, в котором бы пересекались несколько каталогов. По функционалу - должен иметь все функции сайта, адрес которого находится в приложении. Половина проекта сделана, опытному программисту на Joomla доделать сайт займёт примерно ...
Перенос сайта
Сделали простой сайт на сервисе wix.com. Висит на оплаченном премиум аккаунте и дико тормозит.
Нужно перенести сайт на хостинг.
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