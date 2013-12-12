Перенос сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок155 просмотров

Сделали простой сайт на сервисе wix.com. Висит на оплаченном премиум аккаунте и дико тормозит.

Нужно перенести сайт на хостинг.

11 лет назад
plastid
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров