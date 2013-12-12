Перенести контент с URL из litepublisher в wordpre

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Закрыт3 заявки145 просмотров

Есть сайт на движке litepublisher со статьями

Нужно перенести их в wordpress с сохранением ссылок по которым доступны статьи

WordPress
11 лет назад
esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров