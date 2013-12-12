Никакого магазина на сайте нет. Робокасса нужна для оплаты одной единственной услуги - оргвзноса - за месяц, за квартал, за год
Программирование корпоративного сайта на Битрикс
Нужно сверстать и запрограммировать корпоративный сайт на Битрикс. Дизайн будет разрабатывается и будет предоставлен исполнителю. Под ключ не предлагать, так как у нас свой дизайнер! Какую лицензию нужно купить под проект и есть ли у вас скидка?
Подробное ТЗ с схемами дизайна приложил к проекту. Указывайте стоимость и сроки на программирование! Наличие примеров ваших работ на Битрикс, могу связаться с заказчиком из ваших примеров для подтверждения, что вы действительно делали эти работы!
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