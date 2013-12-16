Обновить CMS DLE + натянуть шаблон

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Завершен4 заявки133 просмотра

Есть сайт на DLE onliner.ws/

нужно:

1 обновить DLE какая там версия точно не скажу , где то 2010 года

2 есть макет, из него нужно сделать шаблон, можно даже просто взять шапку и вставить ее в какой нибудь стандартный шаблон (+подогнать по цветам)

3 в базе все внешние ссылки, заменить на редирект

DLE
11 лет назад
ASSH
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
13 дней назад
11 лет назад
$50
2 дня
Отличный специалист по DLE -рекомендую!
Рекомендую Александра как хорошего заказчика,и человека .Оплата без задержек.

Заявки фрилансеров

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
13 дней назад
11 лет назад