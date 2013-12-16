требуется поставить любую простую Cms для сайта визитки удобную и поставить любой шаблон на нее по тематике, модулей никаких не надо Нужна возможность заполнять разделы материалом и все срок не горит, в ...
Обновить CMS DLE + натянуть шаблон
Есть сайт на DLE onliner.ws/
нужно:
1 обновить DLE какая там версия точно не скажу , где то 2010 года
2 есть макет, из него нужно сделать шаблон, можно даже просто взять шапку и вставить ее в какой нибудь стандартный шаблон (+подогнать по цветам)
3 в базе все внешние ссылки, заменить на редирект
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