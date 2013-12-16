Обновить CMS DLE + натянуть шаблон

Есть сайт на DLE onliner.ws/

нужно:

1 обновить DLE какая там версия точно не скажу , где то 2010 года

2 есть макет, из него нужно сделать шаблон, можно даже просто взять шапку и вставить ее в какой нибудь стандартный шаблон (+подогнать по цветам)

3 в базе все внешние ссылки, заменить на редирект