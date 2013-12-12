Поставить cms

требуется поставить любую простую Cms для сайта визитки удобную

и поставить любой шаблон на нее по тематике, модулей никаких не надо

Нужна возможность заполнять разделы материалом и все

срок не горит, в общем на это времени нужно полчаса, требований особых нет

предпочтение меньшей цене

оставляйте аськи