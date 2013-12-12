Поставить cms

  1. Биржа фриланса
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Закрыт11 заявок157 просмотров

требуется поставить любую простую Cms для сайта визитки удобную

и поставить любой шаблон на нее по тематике, модулей никаких не надо

Нужна возможность заполнять разделы материалом и все

срок не горит, в общем на это времени нужно полчаса, требований особых нет

предпочтение меньшей цене

оставляйте аськи

11 лет назад
agrafiya
Дмитрий 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров