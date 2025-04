Устранить конфликт плагинов WordPress

Вложенный самописный плагин по подтягиванию RSS из заданных источников создает помеху в работе этого SEO плагина:

http://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/

а именно - становятся недоступными все подменю в админке, кроме главного подменю "Dashboard" с такой ошибкой:

You do not have sufficient permissions to access this page.

Необходимо исправить косяк самописного плагина. Оплата в WMZ по выполнении.