Устранить конфликт плагинов WordPress

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Закрыт1 заявка125 просмотров

Вложенный самописный плагин по подтягиванию RSS из заданных источников создает помеху в работе этого SEO плагина:

http://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/

а именно - становятся недоступными все подменю в админке, кроме главного подменю "Dashboard" с такой ошибкой:

You do not have sufficient permissions to access this page.

Необходимо исправить косяк самописного плагина. Оплата в WMZ по выполнении.

WordPress
11 лет назад
Aleksandro
Александр 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

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