Миграция сайта с Livestreet на WordPress.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки142 просмотра

Здравствуйте!

Нужно осуществить миграцию сайта с Livestreet на Wordpress (сохраняя структуру ссылок + комментарии,).

+ Натянуть на Wordpress готовый шаблон

+ установить на хостинг готовый ресурс.

Прошу обращаться только специалистам с подобным опытом (примеры обязательно прилагайте).

Пример сайта: mobileimho.ru

На сайте чуть меньше 1000 постов.

Пишите вашу стоимость, примеры и сроки.

WordPress
11 лет назад
koekto
Сергей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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