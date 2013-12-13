Joomla 1.5.26 Virtuemart 1.1.5 Требуется поправить шаблон XML выгрузки товаров. Задачи 1) Сейчас цена берётся в целых числах, требуется что-бы цена была до сотых 2) Заменить ...
Миграция сайта с Livestreet на WordPress.
Здравствуйте!
Нужно осуществить миграцию сайта с Livestreet на Wordpress (сохраняя структуру ссылок + комментарии,).
+ Натянуть на Wordpress готовый шаблон
+ установить на хостинг готовый ресурс.
Прошу обращаться только специалистам с подобным опытом (примеры обязательно прилагайте).
Пример сайта: mobileimho.ru
На сайте чуть меньше 1000 постов.
Пишите вашу стоимость, примеры и сроки.
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