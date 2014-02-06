Работа по интернет-магазину на joomla+virtuemart

Здравствуйте, ищу специалиста по интернет-магазинам сделанным на джумле + virtuemart.

Имеется магазин, которому нужно дать ума и запустить «в люди». Нужно поправить внешний вид, сделать адаптацию под различные разрешения.

Возможно часть работы по нему (типа наполнения и создание описаний) возьму на себя.

Ваша задача будет решать вопросы с его доработкой и переделкой там где мне это будет требоваться. Нужно помочь с настройкой вариантов оплаты заказанного товара, оптимизировать отображение фотографий товара.Хотелось бы найти исполнителя, который будет давать рекомендации и советы по дальнейшему улучшению магазина и время от времени будет его улучшать. Желательно иметь skype для непосредственного обсуждения задач.

Оставляйте ваши заявки, с уважением, Андрей.