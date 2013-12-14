Помогите с wordpress

Братцы, подскажите, как реализовать.

Надо чтобы на определенных категориях под анонсами постов (или под самими постами, если не настроено другое) не выводились "дата", "автор", "теги".. и т.п.

То есть в категории видим только название поста+анонс (или пост).

Тема стандартная Twenty Thirteen.

Плагинов не надо.