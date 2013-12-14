Помогите с wordpress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок165 просмотров

Братцы, подскажите, как реализовать.

Надо чтобы на определенных категориях под анонсами постов (или под самими постами, если не настроено другое) не выводились "дата", "автор", "теги".. и т.п.

То есть в категории видим только название поста+анонс (или пост).

Тема стандартная Twenty Thirteen.

Плагинов не надо.

WordPress
11 лет назад
portnyagin
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

imuromcev56
Иван 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$7
1 день
Заказанное решение работает и радует глаз. Огромное спасибо за своевременную помощь.
Рекомендую

Заявки фрилансеров

imuromcev56
Иван 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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