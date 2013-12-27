WordPress.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки177 просмотров

Есть тема вп, установлнная на сайт http://themewich.com/extranews/ ( пример темы ).

Есть доступы к теме.

Немного поправил дизайн (поменял цвета и добавил фон). Нужно как можно быстрее обновить эту тему , сохраняя функционал . ТО что не нужно (какие элементы не нужны) - я сообщу.

Интересуют цены. Если сработаемся - на след. неделе ещё 2-4 заказа.

Только срочно!!!

Поправленный дизайн http://prntscr.com/2atd9x

WordPress
11 лет назад
Melvinidze
Денис 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

chernavsky
Олег 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$40
1 день
Олег сделал всё быстро и качественно.Знает свою работу очень хорошо. Приятно работать с таким ответственным человеком. Рекомендую! Только положительные эмоции. Спасибо.
Сотрудничеством остался доволен. Рекомендую

Заявки фрилансеров

chernavsky
Олег 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад