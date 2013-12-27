WordPress.

Есть тема вп, установлнная на сайт http://themewich.com/extranews/ ( пример темы ).

Есть доступы к теме.

Немного поправил дизайн (поменял цвета и добавил фон). Нужно как можно быстрее обновить эту тему , сохраняя функционал . ТО что не нужно (какие элементы не нужны) - я сообщу.

Интересуют цены. Если сработаемся - на след. неделе ещё 2-4 заказа.

Только срочно!!!

Поправленный дизайн http://prntscr.com/2atd9x