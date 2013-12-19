Сделать лайтбокс в теме wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок154 просмотра

Есть сделанный на базе темы для wordpress сайт. На сайте сделан подраздел "портфолио".

Нужно сделать, чтобы по клику на элемент портфолио открывался лайтбокс с картинкой, описанием и стрелками просмотра вперед-назад (на данный момент ссылка с элемента портфолио ведет на отдельную страницу).

WordPress
11 лет назад
alromanov2013
Романов 
44 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Art_Solve
Артем 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Работа была сделана в оговоренные сроки, сотрудничеством доволен!
Спасибо, рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Art_Solve
Артем 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад