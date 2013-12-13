Сверстать одностраничник + установить вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок185 просмотров

Макет во вложении. Нужно чтобы информация на сайте редактировалась из админки вордпресса.

В предложении указывайте цену и срок

WordPress
11 лет назад
Naidorf
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров