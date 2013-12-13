Joomla 1.5.26 Virtuemart 1.1.5 Требуется поправить шаблон XML выгрузки товаров. Задачи 1) Сейчас цена берётся в целых числах, требуется что-бы цена была до сотых 2) Заменить ...
Сверстать одностраничник + установить вордпресс
Макет во вложении. Нужно чтобы информация на сайте редактировалась из админки вордпресса.
В предложении указывайте цену и срок
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