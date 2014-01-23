Натяжка на джумла

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок172 просмотра

Добрый день нужно выполнить натяжку на движок joomla готовой верски, ТЗ и верстку можно скачать по ссылка ниже

http://yadi.sk/d/CrQImTw0EFx2F

http://yadi.sk/d/oyt1D7zdEFwzi

Срок до 18.12.13

Joomla
11 лет назад
bruks71
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

msktomin
Томин 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$90
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

msktomin
Томин 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад