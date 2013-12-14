Добрый день, у меня появилась проблема в опенкарт 1.5.3.1 когда человек оформляет заказ простым способом и кто то в этом промежутке купил товар быстрым заказом- номера заказов дублируются и быстрый заказ исчезает отнимая товар ...
Компонент K2, сделать FAQ
Сайт на joomla 1.5 . K2 установлен. Нужно сделать раздел faq с помощью этого компонента.
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