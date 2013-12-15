Сайт на шаблоне Prestashop корректировки

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Здравствуйте, настроить сайт на шаблоне prestashop, макет установлен, нужны корректировки, сайт http://altinbasak.kz/

Во вложенном файле картинка что нужно сделать, вверху разместить телефоны, уменьшить слайд по высоте и блок справа, создать категории, содать модуль внизу наши партнеры. Прошу сообщить стоимость без наполнения и с наполением (указать стоимость наполнения одного товара).

PrestaShop
11 лет назад
ahrefa
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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