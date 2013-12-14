Opencart и ssl

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В общем такое дело, лазил в настройках, случайно нажал включить ssl и сохранил. Теперь в админку не могу зайти, ломится через https и в конечном итоге заходит на левый сайт. кто готов помочь в решении?

Opencart
11 лет назад
kreva92
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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