Проект #5 wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок180 просмотров

сайт http://travel-study.ru/

требуется:

подобавлять, поудалять попереименовывать странички + на переименованные поставить редиректы. всего порядка 70 страниц

полную структуру скину откликнувшимся

тоесть в основном изменить структуру для последующего размещения сеотекстов.

WordPress
11 лет назад
krasava
38 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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