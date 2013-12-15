Перенос форума с SM на vBulletin 5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка180 просмотров

Добрый день!

Необходимо форум http://forum.swampfox.ru с движком Simple Machines перенести на движок vBulletin 5.

Дополнительно обязательно:

- Сохранение всех пользователей (Логин/пароли)

- Сохранение (обязательно!) всего контента

- Установка спам-системы

- Русская локализация

- Версия движка должна быть под мобильные платформы. (Я так понимаю есть обычная версия, и версия включающая в себя поддержку мобильных платформ. В таком случае мне нужна вторая)

На время проведения работ, необходимо вывести сообщения о работах, что бы не потерять информацию.

Дистрибутив vBulletin 5 не предоставляю.

Указывайте сроки и бюджет, пожалуйста.

Оплата в WMR или Яндекс.деньги. Планируемый бюджет 1000р.

За доп. бюджет - подборка милитари скина.

11 лет назад
tomminuker
Виталий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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