Доработка сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки203 просмотра

Уважаемые вебмастера, прошу у Вас помощи!

ТЗ для сайта: status-capital.com (CMS Joomla)

1) Восстановить корректность работы Оставить заявку,Оставить отзыв, Заказать звонок(все формы заявок)

2) Прописать везде Заголовки(по всем материалам)

3) В главной панели кнопки ОГНЕЗАЩИТА, ИСПЫТАНИЯ (сделать так чтобы открывался материал, а туда мы текст поставим)

4)Чтобы ОГНЕЗАЩИТА и ИСПЫТАНИЯ открывались по примеру О КОМПАНИЙ(Тесть жмем на кнопку появляется текст, а справа блок с материалами деревянных,металла итд)

Joomla
11 лет назад
statuscapital
Максим 
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
10 дней назад
11 лет назад
$50
5 дней
Молодец, все сделал вовремя!Все что требуется выполнил на 100% Работой доволен) Рекомендую исполнителя))))))
Спасибо за проект, всё отлично.

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
10 дней назад
11 лет назад

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