Доработка сайта

Уважаемые вебмастера, прошу у Вас помощи!

ТЗ для сайта: status-capital.com (CMS Joomla)

1) Восстановить корректность работы Оставить заявку,Оставить отзыв, Заказать звонок(все формы заявок)

2) Прописать везде Заголовки(по всем материалам)

3) В главной панели кнопки ОГНЕЗАЩИТА, ИСПЫТАНИЯ (сделать так чтобы открывался материал, а туда мы текст поставим)

4)Чтобы ОГНЕЗАЩИТА и ИСПЫТАНИЯ открывались по примеру О КОМПАНИЙ(Тесть жмем на кнопку появляется текст, а справа блок с материалами деревянных,металла итд)