Доработка сайта на CMS Wordpress

Здравствуйте!

У меня есть сайт, созданный по шаблону с TemplateMonster на CMS Wordpress.

Необходимо его доработать. В частности: регистрация в поисковых системах, сделать русификацию сайта и админпанели, разместить логотип, добавление и редактирование разделов/подразделов и другие мелкие доаботки.

Срок: до четверга.

В случае вашей заинтересованности могу выслать подробное техзадание.

Я заинтересован в постоянном и длительном сотрудничестве с толковым специалистом, который разбирается хорошо в Wordpress, как по этому проекту, так и по другим проектам в будущем.

Жду ваших предложений. Спасибо.