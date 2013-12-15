Умоляю помочь: В одной категории сделать, чтобы список постов выводился как "миниатюра+заголовок", без какого либо текста и анонсов. И чтобы размер миниатюры можно было задать самому. p.s. для этой категории уже ...
Доработка сайта на CMS Wordpress
Здравствуйте!
У меня есть сайт, созданный по шаблону с TemplateMonster на CMS Wordpress.
Необходимо его доработать. В частности: регистрация в поисковых системах, сделать русификацию сайта и админпанели, разместить логотип, добавление и редактирование разделов/подразделов и другие мелкие доаботки.
Срок: до четверга.
В случае вашей заинтересованности могу выслать подробное техзадание.
Я заинтересован в постоянном и длительном сотрудничестве с толковым специалистом, который разбирается хорошо в Wordpress, как по этому проекту, так и по другим проектам в будущем.
Жду ваших предложений. Спасибо.
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