Доработка сайта на CMS Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок143 просмотра

Здравствуйте!

У меня есть сайт, созданный по шаблону с TemplateMonster на CMS Wordpress.

Необходимо его доработать. В частности: регистрация в поисковых системах, сделать русификацию сайта и админпанели, разместить логотип, добавление и редактирование разделов/подразделов и другие мелкие доаботки.

Срок: до четверга.

В случае вашей заинтересованности могу выслать подробное техзадание.

Я заинтересован в постоянном и длительном сотрудничестве с толковым специалистом, который разбирается хорошо в Wordpress, как по этому проекту, так и по другим проектам в будущем.

Жду ваших предложений. Спасибо.

WordPress
11 лет назад
ruud
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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