Доработка магазина на CMS WebAsyst

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Закрыт2 заявки129 просмотров

Здравствуйте, нужно доработать магазин на CMS WebAsyst:

Для начала:

- Добавить Google Ecommerce Tracking

- Упростить корзину (есть ТЗ)

Webasyst
11 лет назад
olegmishyn
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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