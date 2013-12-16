Здравствуйте. Ищу человека для переноса форума с движка SMF на IPB Адрес форума: http://www.webmath.ru/forum/index.php Комментарии: – Возможен переезд на другой движок, если вы ...
Доработка магазина на CMS WebAsyst
Здравствуйте, нужно доработать магазин на CMS WebAsyst:
Для начала:
- Добавить Google Ecommerce Tracking
- Упростить корзину (есть ТЗ)
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