Требуется верстальщик

Ищу верстальщика (знакомого с Wordpress, Joomla, DLE, Drupal скопом, или по отдельности с какой-нибудь из перечисленных cms), способного внести правки в чужие шаблоны на уровне: добавить вывод даты, убрать отступ у картинок, добавить h1 в заголовок, добавить вывод title на wordpress и т.п. рутинные, небольшие задачки.

Оплата - 70 р./час, либо попроектно (на ваш выбор)

График: 5 дней в неделю, 8 часов в день (желательно).

Гарантирую постоянную загруженность.