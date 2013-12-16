Настройка отправки писем с сайта на Opencart

Сайт на Opencart, стандартный шаблон.

Не удается настроить отправку писем покупателю и владельцу магазина при заказе.

При кажущейся простоте задачи с настройкой не справились опытные специалисты.

На хостинге размещено несколько сайтов на этом движке, везде работает, на одном нет.

Переписка с хостером также проблему не решила.

Прошу подавать заявки только уверенным в решении проблемы.

Срочно.

За Вашу цену.(указывайте в заявке)