Opencart привязать стили к ckeditor

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок119 просмотров

Собственно сабж. Требуется привязаться фаил стилей к визуальному редактору.

Используется OcStore 1.5.4.1

Указывайте пожалуйста ваш скайп.

ocStoreOpencart
11 лет назад
dobr9k
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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