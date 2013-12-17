Есть продуманная структура сайта, оформленная в виде набора готовых свёрстанных страниц. Абсолютно готовая, меняться более не будет. Нужно натянуть это на какую-либо CMS, - можно на самописную на фреймоворке. ...
Интеграция CrossList API в CMS
Здравствуйте!
Интересует Интеграция CrossList API в CMS
CMS любая на ваш выбор.
Документация http://www.crosslist.by/crosslist-api-documentation/
Прошу вас озвучить цены и сроки исполнения
Заявки фрилансеров
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