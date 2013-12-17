Интеграция CrossList API в CMS

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Здравствуйте!

Интересует Интеграция CrossList API в CMS

CMS любая на ваш выбор.

Документация http://www.crosslist.by/crosslist-api-documentation/

Прошу вас озвучить цены и сроки исполнения

11 лет назад
silakov85
Силаков 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров