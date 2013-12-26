Приветствую! Требуется настроить премиум шаблон http://neighborhood.swiftideas.net/ для wordpress в соответствии с предоставленным кандидату готовым сайтом. Шаблон с поддержкой woocommerce, но задействовать не будем, будет просто корпоративный сайт. По сути, ...
Обновить Джумлу на сайте
Нужно обновить движек сайта. Сейчас стоит Джумла 1.5.25
Вот сайт: http://azbuka-uspeh.ru/ Желательно обновить до 3 версии, но если не получится то до 2,5 хотя бы.
Ну и соответственно, чтобы все работало как на должно, и шаблон этот же и компоненты все работали.
Свои заявки оставляйте только под проектом, указывайте по возможности сроки и стоимость, а также контактный скайп.
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