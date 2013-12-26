Обновить Джумлу на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок219 просмотров

Нужно обновить движек сайта. Сейчас стоит Джумла 1.5.25

Вот сайт: http://azbuka-uspeh.ru/ Желательно обновить до 3 версии, но если не получится то до 2,5 хотя бы.

Ну и соответственно, чтобы все работало как на должно, и шаблон этот же и компоненты все работали.

Свои заявки оставляйте только под проектом, указывайте по возможности сроки и стоимость, а также контактный скайп.

Joomla
11 лет назад
bebkozen
Евгений 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

EscalibuR
Олег 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 отзывов
11 лет назад
$50
2 дня
Олег хорошо поработал, обновил движек, практически заново переверстал сайт, нашел замены модулям и плагинам. Но все же не смог найти один краеугольный для нас плагин - форму заявки, которую можно вставлять в любое место сайта. Но общего впечатления это не испортило, качеством и скоростью доволен.
Евгений хороший заказчик, постоянно находится на связи, оплачивает оговореную сумму без вопросов. Рекомендую с ним сотрудничество.

Заявки фрилансеров

EscalibuR
Олег 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 отзывов
11 лет назад