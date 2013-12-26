Обновить Джумлу на сайте

Нужно обновить движек сайта. Сейчас стоит Джумла 1.5.25

Вот сайт: http://azbuka-uspeh.ru/ Желательно обновить до 3 версии, но если не получится то до 2,5 хотя бы.

Ну и соответственно, чтобы все работало как на должно, и шаблон этот же и компоненты все работали.

Свои заявки оставляйте только под проектом, указывайте по возможности сроки и стоимость, а также контактный скайп.