Помощь с переносом сайта на Opencart

Перенес сайт (Опенкарт) и БД в пределах одного хостинга (по сути, создал дубль сайта с такой же скопированной БД).

Случились глюки - ссылки (категории и т.д.) не открываются при включенном SEO. Если SEO отключить - все открывается.

Админка не открывается вообще (ни при включенном, ни при выключенном SEO). При этом, если что-то менять в админке сайта-донора - меняется и на втором сайте. То есть, они чем-то связаны...

Все конфиги сайта-дубля настроил под свою БД...

В чем беда, не пойму. Требуется помощь - либо руками, либо консультацией...