Нужен программист для интеграции верстки в Opencart. Работа довольно срочная. Нужен опытный человек, который сможет это сделать без проблем и затягиваний времени. Обязательно знание Опенкарт на высоком уровне. Интегрировать нужно верстку интернет-магазина. ...
Помощь с переносом сайта на Opencart
Перенес сайт (Опенкарт) и БД в пределах одного хостинга (по сути, создал дубль сайта с такой же скопированной БД).
Случились глюки - ссылки (категории и т.д.) не открываются при включенном SEO. Если SEO отключить - все открывается.
Админка не открывается вообще (ни при включенном, ни при выключенном SEO). При этом, если что-то менять в админке сайта-донора - меняется и на втором сайте. То есть, они чем-то связаны...
Все конфиги сайта-дубля настроил под свою БД...
В чем беда, не пойму. Требуется помощь - либо руками, либо консультацией...
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