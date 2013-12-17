Перенос сайта на новый движок без контента

Нужно перенести сайт на новый движок, без контента, Плюс сделать доработки согласно ТЗ.

Сайт www.rstelle.ru.

По сути нужно натянуть текущий шаблон сайта на новый движок и сделать доработки согласно ТЗ.

Движки предлагайте, основное требование: бесплатный и распространенный, грамотное SEO.

Первое и основное, что нужно сделать быстро: перенос на новый движок(натягивание текущего шаблона), фильтры для товара. Остальные пункты по ТЗ уже в дальнейшем.

Жду предложений по ценам/срокам.