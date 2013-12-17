Необходимо внести изменения на два сайта,CMS WordPress и CMS Joomla Добавить рубрики,внести изменения в тему,расширить функционал.Сайт номер1 http://arenda-nedorogo.by/ исходный.Необходимые изменения во вложенном файле(указано не все,детали обсуждаем дополнительно) Сайт номер2,делаем после завершения ...
Перенос сайта на новый движок без контента
Нужно перенести сайт на новый движок, без контента, Плюс сделать доработки согласно ТЗ.
Сайт www.rstelle.ru.
По сути нужно натянуть текущий шаблон сайта на новый движок и сделать доработки согласно ТЗ.
Движки предлагайте, основное требование: бесплатный и распространенный, грамотное SEO.
Первое и основное, что нужно сделать быстро: перенос на новый движок(натягивание текущего шаблона), фильтры для товара. Остальные пункты по ТЗ уже в дальнейшем.
Жду предложений по ценам/срокам.
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