Перенос сайта на новый движок без контента

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки158 просмотров

Нужно перенести сайт на новый движок, без контента, Плюс сделать доработки согласно ТЗ.

Сайт www.rstelle.ru.

По сути нужно натянуть текущий шаблон сайта на новый движок и сделать доработки согласно ТЗ.

Движки предлагайте, основное требование: бесплатный и распространенный, грамотное SEO.

Первое и основное, что нужно сделать быстро: перенос на новый движок(натягивание текущего шаблона), фильтры для товара. Остальные пункты по ТЗ уже в дальнейшем.

Жду предложений по ценам/срокам.

11 лет назад
Rsite
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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